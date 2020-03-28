В списке «выносливых бюджетников» оказались представители бренда Renault, оснащенные силовым агрегатом из серии K. Отметим, моторы выпускаются в двух вариантах исполнения: 8-клапанный K7 M и 16-клапанный K4M. Их объем составляет 1,6 литра, а мощность варьируется в диапазоне от 83 до 113 л.с. Такие «движки» полагаются моделям Renault Logan и Sandero, в том числе, и версии Stepway.

Также весьма надежными эксперты признали «корейцев» Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, под капотом которых установлены моторы G4FC на 1,4 и 1,6 литра. Таким силовым агрегатам не страшен пробег более 400 000 км — ремонт не потребуется. Кстати, этими ДВС комплектуются и модели Kia Ceed, Soul и Cerato, а также седан Hyundai Elantra.

Примечательно, что в рейтинг автомобилей массового сегмента с «выносливым» мотором неожиданно попал и вседорожник Toyota RAV4, а точнее автомобиль с силовым агрегатом 2AR-FE объемом 2,5 литра. Отметим, аналогичный ДВС полагается и «четырехдверке» Toyota Camry.

«В таком случае список следовало бы дополнить кроссоверами Mitsubishi Outlander с двигателем 4B11 и Honda CR-V с ресурсом свыше 500 тысяч км пробега», — сообщает издание «Новые автомобили».