Министерство экономического развития составило рейтинг по результатам анализа вакансий за май — самой востребованной оказалась профессия врача, сообщает в среду газета «Известия».
В тройку лидеров также вошли грузчики и программисты.
В топ-50 оказались SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.
По оценке ведомства, наибольшим спросом сейчас пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий), тогда как из-за пандемии коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники.
Замыкают рейтинг самых востребованных профессий автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, а также продуктологи.
В марте министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ рассказал об «отмирающих» профессиях в стране в связи с развитием новых технологий — в списке, в том числе, оказались бухгалтеры и охранники.