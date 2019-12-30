Эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет.

Как сообщает сайт агентства Bloomberg, в ближайшие 10 лет будут востребованы разработчики программного обеспечения, консультанты по цифровым преобразованиям, специалисты по связям с общественностью в сфере технологий.

Эксперты предсказали, что в ближайшие годы будут востребованы специалисты по информации, которые смогут анализировать данные об объектах, людях и окружающей среде. Это значит, что без работы точно не останутся поведенческие эксперты, аналитики данных, специалисты по репутации, передает телеканал «360».

Также будут востребованы работники общепита, дизайнеры одежды из переработанного сырья, представители сферы образования, ухода и развлечений.

Напомним, ранее в декабре сервис по подбору персонала «Работа.ру» рассказал, что наибольшим спросом на российском рынке труда в 2020 году среди массовых профессий традиционно будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы.

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