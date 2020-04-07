В России спрос работодателей на вакансии курьера и водителя стал самым большим в марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Кроме того, сами россияне стали чаще откликаться на подобные вакансии.

«По данным «Работа.ру», больше всего в марте вырос спрос со стороны работодателей на курьеров (+20% вакансий) и водителей (+9% вакансий)», — цитирует сообщение сервиса ТАСС во вторник, 7 апреля.

Также востребованными у работодателей остаются профессии: охранник, продавец-кассир, грузчик, комплектовщик, менеджер по продажам, оператор и повар.

Сильнее всего ситуация с эпидемией отразилась на работе горничных: на соответствующие вакансии в прошедшем месяце откликались на 30% меньше соискателей. Также пострадали и продавцы-консультанты (-11%).

Специалисты сервиса в рамках исследования проанализировали более 29 тыс. вакансий и 724 тыс. откликов, сделанные на «Работе.ру» в феврале и марте 2020 года.

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