Самыми востребованными на период пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали профессии в сфере медицины и фармацевтики. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного 4 апреля «Российской газетой» со ссылкой на специалистов сервиса HeadHunter.

Кроме того, возросла популярность вакансий в области безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости.

В то же время снизился спрос на представителей традиционных офисных профобластей — маркетинга, бухгалтерии, рекламы и PR, управления персоналом, юриспруденции.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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