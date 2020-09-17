По данным Росалкогольрегулирования за 2019 год, больше всего алкогольной продукции в пересчете на этанол за год выпивают в Сахалинской области — 11,16 литра на душу населения. На втором и третьем месте в рейтинге оказались Республика Коми (10,83 литра) и Магаданская область (10,66 литра), пишет NEWS.ru.

Следующими в рейтинге идут Удмуртия (9,91 литра) и Карелия (9,74 литра).

Минимальные показатели были отмечены в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

В пересчете по всей стране на душу населения выходит шесть литров выпитого этанола за год.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заметил, что за последние несколько лет в России снижается потребление этанола в расчете на душу населения — раньше на одного человека приходилось по 17-18 литров этанола в год. Разница этого показателя в регионах объясняется разными факторами, в том числе уровнем доходов и качеством жизни населения. Нельзя не учитывать и этнокультуральные особенности областей.

Ранее «Царьград» писал, что член Общественной палаты и руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с идее ограничить время продажи алкоголя в новогодние праздники. В Министерстве Здравоохранения России рассказали, что такая инициатива к ним пока не поступала, но в случае, если она поступит, то эксперты внимательно ее изучат. В ведомстве также заметили, что согласно международным исследованиям, сокращение времени продажи алкоголя, действительно, уменьшает уровень его потребления.