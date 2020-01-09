В 2019 году в России список самых редких мужских имён для новорожденных возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, сообщили в ФНС.

Среди редких женских имён для новорожденных оказались Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Самые популярные имена в 2019 году мальчиков: Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, мальчиков рождается больше, чем девочек (51,45%). В 2019 второй ребенок появился в 37,44% семей, первый — в 37,31%, третий — в 16,95%.

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