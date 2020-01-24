Об этом сообщается в пресс-релизе картографического сервиса MAPS.ME, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Топ российских регионов, которыми больше всего интересовались иностранные туристы осенью 2019 года, возглавляет Москва. Вторую строчку в списке занял Санкт-Петербург, а третье место — Калининградская область.

В пресс-релизе отмечается, что осенью Приморский край интересовал иностранцев больше, чем в летние месяцы: он поднялся с 12-й на шестую строчку. Краснодарский край, напротив, оказался на девятом месте, опустившись на четыре строчки.

Заграничных туристов также привлекли такие регионы, как Кабардино-Балкария и Ростовская область.

При создании рейтинга специалисты опирались на число иностранных пользователей, загрузивших карты российских регионов в MAPS.ME в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

В декабре 2019 года появилась информация о том, что туристический поток иностранцев в Россию за период с января по сентябрь снизился почти на один процент. Согласно данным доклада «Социально-экономическое положение России», за это время страну посетило чуть более 19 миллионов туристов.

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