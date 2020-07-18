В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает Lonely Planet.

Крупнейшая швейцарская туристическая компания использовала доступные данные поисковых систем и составила карту самых востребованных мест для отпуска в 2021 году. Специалисты проанализировали запросы, касающиеся будущего отпуска, от пользователей из 131 страны.

Оказалось, что, например, американцы и канадцы заинтересованы в путешествии по Японии, а россияне очень хотят посетить Мексику.

Европейцы ждут поездки на Мальдивы, а для жителей Южной Америки самое популярное направление – Перу. Австралийцы же сосредоточились на островах Фиджи.

Если смотреть глобальные данные, то сразу после ОАЭ в списке наиболее желанных направлений — Катар, Канада, США и Египет.