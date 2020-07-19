Рейтинг составляется на основе данных единой родословной книги Российской кинологической ассоциации, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

В 2020 году самой популярной кличкой для собак оказалось имя Оскар, на втором месте — Жасмин, на третьем — Оливия. Как чаще всего россияне называют своих собак рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, популярные советские клички Тузик и Дружок уходят в прошлое. На протяжении последних пяти лет десятка самых популярных кличек практически не меняется. Оскар, Жасмин и Оливия всегда попадают в топ-3. В этом году кличка Валенсия вытеснила из топа имя Цезарь.

«Кличка для питомца — это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания. И выбор клички для собаки зачастую вызывает трудности, поскольку многим хочется, чтобы она соответствовала характеру и темпераменту четвероногого друга», — пояснил РИА Новости Голубев.

В этом году в десятку популярных кличек также вошли Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата. Рейтинг составляется на основе данных единой родословной книги Российской кинологической ассоциации, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

Голубев рассказал, что у хозяев пользуются популярностью такие имена, как Афродита и Афина. Встречаются клички в честь любимых автомобилей, футбольного клуба, брендов и героев фильмов. По словам президента РКФ, россияне называют своих собак Мерседесом, Лексусом и Бентли, а также Гермионой, Тиффани и даже Челки.