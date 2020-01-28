Граждане России в возрасте от 18 до 23 лёт в 2019 году чаще всего искали работу по профессии продавца-консультанта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса поиска вакансий «Работа.ру», которые попали в распоряжение ТАСС. Специалисты сервиса проанализировали 69,5 тысяч резюме молодых соискателей из всех регионов России за период с января 2019 года по январь 2020 года. На позицию продавца-консультанта претендовали 4,8 тысяч человек.

На втором месте по популярности среди молодёжи оказалась работа официанта (4,4 тысячи опубликованных резюме). Более 3,8 тысяч соискателей в 2019 году хотели работать продавцами-кассирами — эта профессия заняла третье место. Среди востребованных позиций оказались администраторы и грузчики.

Также исследование показало, что молодые люди активнее всего ищут работу в январе и июле. Среди городов лидерами по числу соискателей в возрасте от 18 до 23 лет оказались Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Ранее эксперты назвали профессии, в которых вскоре роботы могут заменить людей. Как передавал NEWS.ru, к группе риска отнесли работников, предоставляющих «стандартизированные услуги». В частности, в ближайшем будущем работы могут лишиться сотрудники банков, туроператоров и страховых компаний.

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