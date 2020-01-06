Самой популярной среди москвичей породой кошек в 2019 году стали мейн-куны. На втором месте оказались британские-короткошерстные. Об этом 6 января, в понедельник, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя правления региональной общественной организации «Роскошные кошки» Марину Литвину.

«В целом, разнообразие пород стало больше — очень много новых короткошерстных, экзотических, редких пород появилось», — сказала она, отметив, что у столичных заводчиков представлены практически все существующие в мире породы.

По ее словам, популярность британских кошек и мейн-кунов можно объяснить тем, что в России в целом любят крупных животных.

«У нас в России любят крупных и собак, и кошек. И британы, и мейн-куны — это очень крупные кошки, очень многие хотя большого серого или черного кота, но главное — большого», — заключила Литвина.

В начале декабря президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала о самых популярных породах кошек в России. По ее словам, россияне предпочитают мейн-кунов, британцев и ориенталов.