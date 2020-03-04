В Гильдии маркетологов назвали самые популярные подарки на 8 Марта. По данным экспертов, чаще всего мужчины дарят дамам в Международный женский день конфеты и шоколад.

На третьем месте среди самых распространенных презентов — духи и косметика. Также часто женщинам дарят гаджеты, аксессуары и белье.

В топ вошли подарочные сертификаты, билеты в кино или театр, а также поход в ресторан, сообщает 4 марта RT.

Среди самых популярных подарков оказались кастрюли и сковородки, утюги, чайники и другая мелкая бытовая техника.

Замкнули список товары для хобби и спорта. По словам специалистов, средняя стоимость подарка на 8 Марта составляет 1,5-2 тыс, рублей.

Накануне аналитики назвали перечень подарков, которые россиянки более всего хотели бы получить в Международный женский день.