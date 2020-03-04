Фитнес-браслеты и умные часы стали самыми популярными технологическими подарками на 8 марта, обогнав смартфоны и беспроводные наушники, говорится в результатах исследования проекта Hi-Tech Mail.ru.

«Самым популярным технологичным подарком в Международный женский день стали умные аксессуары (32%) — фитнес-браслеты и умные часы. Следом идут смартфоны (22%), беспроводные наушники (20%) и робот-пылесос (12%)», — указано в результатах исследования, респондентами которого стали мужчины.

Каждый пятый респондент — 22% — планирует на 8 марта вручить своей любимой женщине гаджет. Родным — маме, сестре или бабушке — технику будут дарить 16%.

«Что касается предстоящих расходов на подарки, то 53% респондентов хотели бы уложиться в сумму до 5 000 рублей. Бюджетом от 5 000 до 10 000 рублей располагают 14%, более 10 000 рублей найдется у 33%. При этом большинство обойдется сбережениями — кредит придется брать только 7% опрошенных», — показало исследование, которое проводилось с 25 февраля по 2 марта 2020 года среди 15 637 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

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