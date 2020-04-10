Самыми популярными именами у новорожденных в Москве за первый квартал 2020 года стали Александр и София (Софья), рассказали «Известиям» в управлении ЗАГС столицы в пятницу, 10 апреля. Именем Александр назвали 609 мальчиков, а имя София получили 649 девочек.

В пятерку популярных женских имен также вошли имена Мария (552), Анна (523), Алиса (445) и Полина (418). В качестве необычных имен можно выделить имя Афина, в честь древнегреческой богини назвали трех девочек.

Именем Аксиния, напоминающим главную героиню романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», назвали двух москвичек. По одной девочке назвали именами Мальвина, Искра, Василиса Весна.

Популярными мужскими именами стали Максим (588), Михаил (537) и Артём (425). Родители, увлекающиеся древнегреческой мифологией, назвали по одному мальчику Тристаном и Ахиллесом. Еще один малыш получил имя Ной.

Среди имен были и иностранные варианты. В Москве родились по одному мальчику с именами Брайан, Алекс и Райан. Одним из самых необычных имен стало имя Елисей-Косма.

Отмечается, что имен, связанных с коронавирусом COVID-2019 в Москве у новорожденных не зафиксировано. Всего же с января по март в столице родилось 51,3% мальчиков и 48,7% девочек.

В Управлении ЗАГС Москвы добавили, что с 8 апреля до особого распоряжения зарегистрировать рождение ребенка можно во всех отделах ЗАГС города, кроме Замоскворецкого, Архивно-информационного и Дворцов бракосочетания.

Ранее, 1 апреля, издание «Кузпресс» сообщило, что в Новокузнецке новорожденного назвали в честь нового коронавируса именем Ковид. На следующий день во всех трех ЗАГСах города «Известиям» опровергли эту информацию. Позднее «360» выяснил, что новость была первоапрельской шуткой.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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