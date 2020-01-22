Чаще всего в 2019 году новорожденных в Москве называли именами Александр и София. Об этом 22 января рассказали в пресс-службе столичных ЗАГСов.

Так, по итогам года Сашами назвали 2991 мальчика. Второе по популярности мужское имя Михаил — 2762 ребенка. Замкнул тройку лидеров Максим — 2600 новорожденных.

Таким образом, тройка лидеров не изменилась с 2018 года. В топ также попали Артем, Иван, Даниил, Марк и Лев.

«Женские имена изменились значительно сильнее <…> В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка). На втором месте по популярности оказалось имя Мария. Так назвали 2688 малышек. На третьем месте имя Анна — 2548 девочек», — цитирует пресс-службу «РИА Новости».

Также в пятерку популярных вошли Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 детей).

В начале января были названы самые популярные имена в России. Список возглавили Артем и София. Самыми редкими стали Порфирий, Властислав и Ладамир.