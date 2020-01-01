Чаще всего на Новый год россияне дарили парфюмерию и косметику, гаджеты и подарочные сертификаты. Об этом рассказали в микрофинансовой компании MoneyMan.

Так, 21% респондентов заявили, что в качестве подарка близким выбрали что-то из парфюмерии и косметики. Еще 18% опрошенных отдали предпочтение гаджетам и бытовой технике, а около 15% подарили сертификаты.

Менее популярны оказались игрушки, свечи и новогодние украшения (13%), спорттовары (10%), книги (9%), одежда (7%). Еще 3% опрошенных рассказали, что подарили туристическую поездку, что-то не из этого списка выбрали 4%.

В списке необычных подарков оказались сертификаты на учебный полет на истребителе, «красивые» автомобильные номера и самогонный аппарат.

Как рассказали «РИА Новости» в финансовом маркетплейсе «Юником 24», также россияне преподносили абонементы на посещение футбольных матчей, экзотические продукты питания и собаки карликовых пород.

Ранее в декабре эндокринолог рассказала об оптимальном завтракe послe новогоднего застолья.