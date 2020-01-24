Самым популярным фруктом у россиян в 2019 году оказался банан, а овощем — картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой результаты исследования, которое провела платформа фискальных данных «Такском» в пятницу, 24 января.

Вторым популярным фруктом у жителей России, согласно данным исследования, оказалось яблоко. Часто покупали цитрусовые — апельсины, лимоны и мандарины.

В десятку популярных фруктов вошли также виноград, груши, гранат, персики и киви.

В рейтинге наиболее востребованных у россиян овощей в прошлом году оказались огурцы, морковь и капуста. Реже покупали помидоры, свеклу, баклажаны и перец.

В ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области 22 января президент России Владимир Путин заявил, что структуру потребительской корзины надо пересмотреть. По его словам, она нуждается в своевременной корректировке, поскольку большую ее часть занимают картофель, жиры, хлебобулочные изделия, а вот овощей, фруктов, рыбы и мяса в ней не так много.