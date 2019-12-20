Сервис аудиокниг Storytel провел исследование, в ходе которого назвал самые популярные аудиокниги в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, самой популярной аудиокнигой второй год подряд становится "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Самой прослушиваемой бизнес-книгой стала "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки.

Среди разделов самым популярными оказались "Фантастика и фэнтези", "Художественные книги", "Психология".

По словам генерального директора Storytel в России Бориса Макаренкова, у людей вырос интерес к книгам по психологии. Так, в 2019 их скачивали в три раза чаще, чем в прошлом году.

Он добавил, что люди стали чаще слушать художественную литературу.

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