Среди актуальных специалист назвал работу нейропсихологов, инженеров 3D-печати и программистов-разработчиков.

В ближайшие десять лет будут актуальны профессии в сфере технологий.

«Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике», — рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы одного рекрутингового Александр Джабаров.

По информации сайта по поиску работы, специалисты в этих областях востребованы уже в настоящее время, и их значимость будет только расти.

Среди актуальных профессий Джабаров также назвал работу нейропсихологов, инженеров 3D-печати, программистов-разработчиков, инженеров-проектировщиков, архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности.

«Из-за дефицита таких кадров первое время им готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные условия», — добавил он.

По словам Джабарова, новые профессии можно освоить на онлайн и офлайн-курсах, специальных программах при корпоративных университетах, а также проходя практику в технологических компаниях.

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