Как выяснилось, вирус способен провоцировать обострение у больных диабетом второго типа.

Специалисты Сеченовского университета рассказали, что на самом деле многие заболевания представляют повышенную опасность, если сочетаются с коронавирусом. Но среди них есть те, что наиболее распространены.

Согласно данным о госпитализированных с тяжелой формой «короны», у 61% есть какие-то проблемы с сердцем. Четверть пациентов имеют сахарный диабет, еще 25% страдают ожирением.

Как отмечается, коронавирус может способствовать обострению у больных диабетом второго типа. Может наблюдаться гипергликемия, а также ускоряются метаболические осложнения. При этом у ряда больных сахарный диабет диагностировали уже после того, как они попали в больницу с коронавирусом — это заболевание становится все более распространенным, но зачастую долгое время протекает незаметно. Не исключается, что вирус может быть и «спусковым крючком», ускоряющим развитие диабета и его осложнений.

Ученые сообщили, что более плохой прогноз для коронавирусных больных чаще всего бывает связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями обмена глюкозы и ожирением.

Но осторожность стоит соблюдать и тем, кто считает себя здоровым — как было отмечено, иногда хронические заболевания не бывают диагностированы вовремя, но это не мешает им вредить организму.

Ранее мы рассказывали об американце, который сумел победить коронавирус, когда врачи уже почти отчаялись. Болезнь лишила его восьми пальцев.