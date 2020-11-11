В местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист назвал в числе самых опасных мест для заражения общественный транспорт и спортзалы, а также отметил безопасность нахождения в парках.

«Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться», — пояснил Аграновский.

Ученый напомнил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.

«В закрытых помещениях, особенно если там неправильная система кондиционирования действует, опасность выше», — рассказал собеседник радиостанции.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

Ситуация с COVID: в столичных ТЦ начались облавы

В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.