Ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавируса. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные изданием The Telegraph.

По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, большинство людей посещает такие заведения для общения, при котором сложно соблюдать социальную дистанцию.

Вирусолог Джулиан Танг из Королевской больницы Лестера также напомнила, что под воздействием алкоголя люди становятся более раскованными и забывают о правилах.

Также издание приводит в пример случай «суперраспространителя» из Южной Кореи. Мужчина за один вечер посетил пять баров и ночных клубов. Позднее он сдал положительный тест на COVID-19, после чего выяснилось, что его поход по ночным заведениям спровоцировал заражение коронавирусной инфекцией еще ста человек. После этого мэр Сеула принял решения закрыть бары и клубы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала пандемии коронавирусом заразились более 21 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 761 тысячи человек.