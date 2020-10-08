Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих.

Она отметила, что к такой категории относятся больные, которые легко переносят коронавирус, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. По ее словам, такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.

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Врач рассказала, что сейчас в стационаре детской клинический больницы №11 Екатеринбурга находится до 70 процентов детей без каких-либо внешних проявлений признаков болезни, однако их нельзя выписывать, поскольку они могут заразить окружающих.