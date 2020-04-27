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Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», пишет РБК.

Россиянам предлагали оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Выяснилось, что в целом по стране ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в разной степени обеспокоены 85,5 процента респондентов. При этом 14,5 процента опрошенных заявили, что они вообще не испытывают страха.

Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край (33,3 процента).

Также в первую десятку по обеспокоенности из-за COVID-19 попали Псковская (19,6 процента), Оренбургская (14,9 процента), Нижегородская (14,8 процента) и Волгоградская области (13,3 процента), Бурятия (11,5 процента), Москва (10,8 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7 процента), а также Новосибирская (9,8 процента) и Тюменская области (9,4 процента).

При этом есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (ноль баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в Санкт-Петербурге (33,3 процента), Северо-Кавказском федеральном округе (21 процента) и Сибирском федеральном округе (20,8 процента).

В исследовании говорится, что, несмотря на средний уровень (пять баллов) обеспокоенности пандемией в целом по стране, большинство населения (70,4 процента) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались. Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.

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