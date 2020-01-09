Россияне не перестают удивлять необычными объявлениями. Так, спустя несколько дней после Нового года пользователи стали предлагать помощь в поедании оставшихся салатов или разборе елки. Об этом сообщает пресс-служба "Авито".

Например, житель Брянска предлагает свои услуги по поеданию оставшихся после новогоднего застолья закусок. В частности, он готов доесть салаты, холодец, мандарины и конфеты. Все это — за 500 рублей.

В Подмосковье в подобную услугу включено еще и «уничтожение» оставшегося алкоголя. Стоимость услуги — по договоренности. Как бонус, автор объявления предлагает поговорить на задушевные темы.

Однако есть и те, которые готовы помочь в данном вопросе за скромную плату — всего за 50 рублей.

Помимо этого платформа объявлений пестрит предложениями о выносе елки. Например, под Архангельском за вас не только вынесут новогоднее дерево, но и уберут осыпавшиеся иголки. За дополнительную плату помощники даже завернут каждую елочную игрушку в бумагу для лучшего ее сохранения.

Нашлись и профессионалы этого дела, которые оценили свои услуги по утилизации елей за 1,5 тысячи рублей. В прайс входит обрезка веток с дерева, упаковка их в мусорные пакеты и непосредственно сам вынос.

На этом необычные объявления на не закончились — хитрость россиян оказалась более обширной. Так, жительница Уфы предлагает помощь в создании карты желаний на 2020 год. За тысячу рублей она составит индивидуальный план для каждого клиента. Воплощение желаний в реальность в Екатеринбурге оценили в полторы тысячи. Автор объявления гарантировал, что все планы благодаря его помощи обязательно сбудутся.

Среди послепраздничных объявлений появились и такие, в которых предлагают составить план питания после новогодних застолий. Это актуально для тех, кто набрал лишние килограммы во время празднований. Помимо программы питания к услуге прилагается сборник рецептов и рекомендации по избавлению от целлюлита. Стоимость подобного — 1,5 тысячи рублей. В Москве за меньшую сумму предложат в подарок еще и комплекс тренировок.

Ранее врачи дали советы, как вернуться в рабочий режим за один день. В первую очередь, специалисты порекомендовали начать утро с приема душа.

Также стало известно, как вернуть ребенка в прежний режим после долгих новогодних каникул.

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