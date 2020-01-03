Среди крупных российских городов чаще всего матерную брань можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске и Новосибирске. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Финансовым университетом при правительстве РФ.

Респондентов спрашивали, часто ли ненормативная лексика используется среди их друзей и знакомых и там, где они живут, передает «Российская газета».

В пятерку ругающихся городов также вошли Хабаровск и Сургут. Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Исследователи отметили, что в городах, где брань употребляют часто, уровень жизни населения ниже. Однако при этом там более активно создаются предприятия малого и среднего бизнеса и быстрее растут зарплаты на производстве. Таким образом, экономический потенциал этих территорий выше, чем у мест, где превалирует «чистая» речь, отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

В ноябре министр культуры России Владимир Мединский заявил, что его коробят матерные слова в произведениях культуры. По его словам, это «просто некрасиво». Кроме того, он напомнил, что в соответствии с российским законодательством использование мата при публичном демонстрировании спектакля или кино запрещено.