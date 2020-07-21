РБК представил сделанный агентством «Национальные кредитные рейтинги» исследование российских регионов на предмет уровня жизни. Учитывались такие показатели как оборот торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости и сбережений, обеспеченность учителями и врачами и прочие.

Также учитывалась плотность населения в регионе, чтобы верно оценить нагрузку социальной инфраструктуры. Данные были взяты у ФНС, Росстата и ЦБ. Первое место занял Санкт-Петербург, на втором – Москва. Третье место заслужила Белгородская область, четвертое и пятое места – Московская и Воронежская области. Также в лидерах Тюменская область, ХМАО и Краснодарский край.

Петербург опередил Москву по обеспеченности жилым фондом, но авторы исследования считают, что это может быть связано с большим количеством жилых застроек под столицей, что отразилось на учете.

Также названы самые худшие для жизни регионы. Ими оказались Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Республика Алтай, Хакасия и Еврейская автономная область. Причины – низкая потребительская активность населения, высокий уровень просроченности по кредитам и низкий уровень вложений населения в банках. Отмечается, что данный рейтинг не отражает теневой занятости в экономике.