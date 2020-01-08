Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству. Об этом 8 января сообщила «Российская газета».

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — сказал он.

По словам Протасова, премиальное мясо российского производства поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем у европейских и американских производителей. На рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.

Он выразил надежду на то, что отечественная органическая продукция также станет конкурентоспособной с мировыми производителями. Протасов добавил, что Россия постепенно учится производить качественные сыры и хорошее вино.

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