Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области. Лидерами по числу зараженных стали Одинцово и Люберцы, сообщили в подмосковном оперштабе 1 мая.

Так, в Одинцово COVID-19 диагностирован у 764 жителей, в Люберцах — у 709.

Также большое число заразившихся выявили в Красногорске (610), Мытищах (496), Балашихе (498), Королеве и Ленинском (по 492).

В оперштабе отметили, что за всё время эпидемии коронавирус в области выявили еще у 2152 человек, которые не проживают постоянно в регионе. Из них более 1 тыс. случаев — у зарегистрированных в Москве граждан.

29 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по числу заражений. По его словам, в области какое-то время рост заболеваемости будет держаться на уровне 5–7%, а затем пойдет на спад.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, позитивная тенденция к снижению уровня заболеваемости — результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев.

С 1 по 12 мая в Подмосковье помимо самоизоляции будет действовать масочный режим.

Общее число зараженных в области превысило 11 тыс., всего в РФ к 1 мая зарегистрировано более 114 тыс. случаев COVID-19, скончались 1169 человек, выздоровели свыше 13 тыс.

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