Попадание молнии в человека может быть смертельным, но есть способы избежать трагедии. Для этого надо оказаться в правильном месте, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Летние грозы — это невероятно красивое, но и опасное явление. Именно они становятся причиной многих лесных пожаров, но страшны не только этим. Сергей Щетинин напоминает, что удар молнии может быть смертельным для отдыхающего на природе человека. По его словам, если буря застала на природе, то надо следовать простым правилам безопасности.

«Нужно укрыться в ближайшем сооружении. Для этого подходят капитальные постройки. Если вы все-таки остались на природе, то не надо прятаться под отдельно стоящим деревом. Если вы находитесь в поле, то надо найти какую-нибудь низменность или овраг. Там надо будет присесть, закрыть руками голову. Если при вас есть какие-то железные предметы, то их надо как можно дальше от себя откинуть», — рассказал радио Sputnik заслуженный спасатель.

Также хорошим укрытием от грома и молнии может стать машина. Сергей Щетинин заверяет, что, несмотря на металлический корпус, автомобиль защитит от удара молнии.