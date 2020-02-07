В случае крушения самолета наибольшие шансы выжить у пассажиров в хвостовой части лайнера, пишет 6 февраля Daily Star.

По данным издания, исследования указывают на то, что уровень смертности при аварии самолета для пассажиров с задних сидений составляет 32%. В то же время данный показатель для тех, кто сидит в передней части самолета — 38%. Самые большие риски в середине лайнера – 39%.

Портал Aviation Safety Network проанализировал данные о 65 катастрофах и выяснил, что более чем в половине случаев места в хвостовой части оказывались безопасней (коэффициент выживания – 28%).

А вот места у прохода в центре салона имеют самый высокий показатель смертности – 44%.

Также эксперты отметили, что увеличить свои шансы на выживание в авиакатастрофе можно благодаря правильно подобранной одежде и обуви. Разуваться в самолете не стоит, так как в случае экстренной эвакуации это затормозит. Кроме того, высок риск поранить ноги.

Одежду специалисты советуют выбирать удобную, не слишком свободную и из натуральных, а не синтетических материалов. Лучше всего для перелетов подойдут джинсы, кроссовки.

В октябре специалисты оценили шансы на выживание в авариях на различном виде транспорта. Самыми опасными были признаны вертолеты.