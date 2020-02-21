Жители Севастополя отдают 56% от зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, что является рекордом по сравнению с другими российскими регионами. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, исследование есть в распоряжении «Известий».

Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности. Так, средняя ставка на российскую «однушку» составила 14 970 рублей, т.е. 32% от средней зарплаты. Отмечается, что после оплаты у арендаторов останется 31 315 рублей.

«Меньше всего, 13 645 руб., разница в Дагестане: за наем квартиры здесь придется заплатить 13 000 руб., или 49% зарплаты. Максимальную долю от заработной платы (19 000 руб. или 56% зарплаты) отдадут в Севастополе, после чего у арендатора останется 14 891 руб.», — сказано в исследовании.

Самое выгодное соотношение между зарплатой и стоимостью найма у жителей Магаданской области. При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.

Следом идут Ненецкий автономный округ с остатком 66 526 рублей и Сахалинская область — 64 666 рублей.

«Замыкает топ-10 рейтинга Ханты-Мансийский АО. Здесь от зарплаты останется 46 040 руб. Москва заняла пятое место с 53 657 рублей», — отметили эксперты.

13 февраля стало известно, что Москва стала лидером по снижению стоимости аренды офисов. Средняя стоимость аренды снизилась на 36,9% по сравнению с июлем 2019 года и составила 129,6 тыс. рублей за месяц.