Наибольшая убыль населения зафиксирована в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Предварительную оценку на 1 января 2020 года и в среднем за 2019-й предоставили в Росстате.

Среди указанных округов наибольшая убыль населения была отмечена в Саратовской области — 19 тысяч человек. Следом идет Омская область (17,6 тысячи). Также в пятерку вошли Кемеровская (16,5 тысяч) и Волгоградская области (15,8 тысячи) и Алтайский край (15,8 тысячи).

В свою очередь, наибольший рост населения оказался в Московской области (88 тысяч), Москве (77,2 тысячи), Тюменской области (31,8 тысячи), Краснодарском крае (29,6 тысячи) и Ленинградской области (28,5 тысячи), пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Росстат по итогам 2019 года зафиксировал снижение числа разводов по сравнению с 2018-м на 12,7 процента, однако их число все же достаточно велико — 472 тысячи на 843 тысячи браков. При этом в России появилась новая причина распада браков.

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