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В России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 лидирует Москва. Здесь 197 новых инфицированных. Сообщает RT со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В пятерке регионов, где выявлено больше всего новых случаев заражения — Московская область (27 человек). По пять заболевших — в Санкт-Петербурге и Пензенской области. По четыре новых случая коронавируса — в Чечне и Коми, по три — в Челябинской и Омской областях. По два новых случая инфицирования COVID-19 выявлены в Мурманской, Новгородской, Ленинградской областях и Хабаровском крае. По одному заболевшему прибавилось в Белгородской, Липецкой, Ярославской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, а также Мордовии, ХМАО, Якутии и Башкортостане. За последние сутки выздоровели 15 человек, умерли — 4, уточняет Газета. ru.

Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса.

«Я, правда, готов после личного карантина помочь. Я открыт. Более того, я знаю многих известных людей — актеров, режиссеров, — которые мне сегодня позвонили и сказали, что тоже готовы быть волонтерами на горячей линии, общаться с людьми. Потому что нужно оставаться в уме, соблюдать те правила, о которых говорят медики и политики. Это правда. Не надо никаких плакатов, лозунгов. Давайте тихо помогать друг другу — это самое важное, что мы можем сделать», — заявил режиссер.

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