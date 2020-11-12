Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан — 0,6%, 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика — 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край — 0,8%», — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.