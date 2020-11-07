Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане и составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан — 0,5%, 2. Республика Татарстан, Чувашская Республика — 0,6%, 3. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл — 0,7%», — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.