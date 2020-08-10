Самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в России выявили в Татарстане — 31,5%. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, исследования проводились в 26 субъектах федерации. Среди них она назвала четыре региона, где выявлены наиболее высокие показатели.

«Это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% и Республика Татарстан — 31,5%», — пояснила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Она добавила, что в условиях восстановления работы культурных и спортивных учреждений региональным властям необходимо придерживаться методических рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19.