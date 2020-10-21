Собственная кредитоспособность шести российских регионов оценивается выше общероссийской. Об этом сообщает РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, ЯНАО, Башкирии, Татарстане и Челябинской области.

В материалах агентства отмечается, что с экономической точки зрения выделяются ЯНАО и Москва.

Их валовой региональный продукт на душу населения превосходит медианный уровень российских регионов в 13 раз и более чем в три раза соответственно.