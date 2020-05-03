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За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 85 регионах России. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Среди регионов с наибольшим числом новых инфицированных в оперштабе назвали Москву (5948), Московскую область (822) и Санкт-Петербург (295). Также в пятерку антирейтинга входят Нижегородская (252) и Мурманская (238) области. Меньше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано в Курганской, Магаданской и Сахалинской областях (по два человека), а также в Республике Алтай и Чукотском автономном округе (по одному зараженному).

Всего за последние сутки в России выявили 10633 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом их общее число с начала эпидемии в стране превысило 134 тысячи. За все время 1280 человек скончались, 16 639 человек выздоровели.

2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июня.

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