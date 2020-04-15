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За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили в 65 российских регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Первое место по количеству новых зараженных занимает Москва (1 774), за ней следует Московская область (272), на третье место вышла Мурманская область (137). На четвертое место опустился Санкт-Петербург (130), ранее находившийся в первой тройке. Замыкает пятерку Ленинградская область (108).

Почти сотня новых зараженных прибавилась в Коми (97), больше 50-и — в Ингушетии (56) и Смоленской области (51).

Меньше 50-и новых пациентов выявили в Нижегородской области (47), во Владимирской области (45), Тульской области (45), Тверской области (42), Чечне (41). В Курской области прибавился 31 новый зараженный, в Марий Эл — 27, в Ивановской и Калужской областях — по 25 человек.

В остальных регионах — менее 25 новых пациентов на каждый регион.

Как сообщал «Рамблер», к утру 15 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 24 490 человек в 84 регионах, за сутки прибавилось 3388 больных.

За все время излечились от коронавируса 1 986 человек, умерли 198.

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