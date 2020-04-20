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В период с 2017 по 2019 год в 26 российских регионах зафиксирован рост населения, а в 59 — отмечается убыль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование.

Так, естественная убыль населения в регионах составила 0,4%, то есть 55,8 тыс. человек. По данным исследования, ситуация изменилась благодаря миграционному притоку в 2019 году.

Наилучший показатель прироста населения установлен в Ингушетии (+5,5%). Затем с показателем 4,8% идет Севастополь и с 4,7% — Ленинградская область. Также в Чечне, Тюменской и Московской областях прирост населения составил 4,5%, 4% и 3,8% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге естественный прирост составил 41,6 тыс. и 10,1 тыс. граждан. Миграционный прирост в этих городах составил 257,3 тыс. и 106,8 тыс. человек соответственно.

Наибольшая убыль населения была зафиксирована в Магаданской области, где этот показатель составил -3,7%, а также в Еврейской АО — -3,6%, и в Коми — -3,5%.

Кроме того, численность населения России составила 146,748 млн человек по данным на начало 2020 года.

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