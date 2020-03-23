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Согласно данным Минздрава России, на основе которых RT составил рейтинг регионов по числу врачей-инфекционистов, в Санкт-Петербурге по состоянию на конец 2018 года работало больше всего таких специалистов — 353.

На втором месте — Москва (350 врачей-инфекционистов).

Далее идут Краснодарский край (229), а также Московская (219) и Свердловская области (177).

Меньше всего врачей-инфекционистов в 2018-м работало в Ненецком автономном округе (2), Еврейской автономной области (4) и на Чукотке (6), а также в Республике Калмыкия и на Алтае (по 15 специалистов).

Всего в 2018 году в России работали чуть более 6 тыс. врачей-инфекционистов.

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