Глобальное потепление приведет к таянию вечной мерзлоты и размягчению грунта в некоторых российских регионах, заявил директор Высшей инженерной школы САФУ в Архангельской области Сергей Аксенов. Он отметил, что это коснется некоторых северных территорий Архангельской области – Новой Земли и Земли Франца Иосифа.

Также может пострадать Ненецкий автономный округ, там есть поселок Амдерма, который ближе всего находится к Уралу. «Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега, и строения, расположенные на кромке, постепенно, сползают в море», — отметил Аксенов.

На северных территориях европейской части России мёрзлый грунт не настолько распространён. В Сибири дело обстоит по-другому. Там таяние грунта способно вызвать снижение его несущей способности, и вследствие – возникновению угрозы обрушения.

Угроза существует для метеостанций, военных городков и баз погранслужб на севере. В разных странах применяют разные технологии, чтобы сделать грунт прочнее. В России и Китае применяют сезонные охлаждающие устройства для строительства зданий и дорог. В Сибири данную технологию используют при строительстве нефтяных труб, чтобы не было утечек. Проблема есть, но она решаемая, считает ученый.

Напомним, что ранее шведский климатолог Юхан Киленшерна заявил об угрозе для сибирских городов от глобального потепления. В мире уже зафиксированы среднегодовые изменения температур, а зима выдалась очень теплой.