За 11 месяцев 2019 года в России свои отношения официально зарегистрировали 844 тысячи пар. Данный показатель оказался примерно на три тысячи ниже, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Росстат.

Тройкой лидеров по количеству свадеб стали Санкт-Петербург, Севастополь и Камчатский край. Следом расположились Приморский край, Калининградская область, Московская и Иркутская области.

Подчеркивается, что возвращенный в состав России Севастополь ежегодно оказывается в числе регионов, лидирующих по числу зарегистрированных браков. В 2019 году отношения в нем оформили 3825 пар.

В самом конце рейтинга оказались Республика Ингушетия и Ленинградская область.

В Росстате также сообщили, что за минувший год в стране сократилось количество разводов — 472 тысячи по сравнению с 541 тысячей в 2018 году. Чаще всего браки разрывали в Чечне и Ингушетии, говорится на сайте службы.

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