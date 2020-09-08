В 2020 году самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована в Чукотском автономном округе — 116,5 тысячи рублей, сообщает RT.

«Речь идет о номинальной среднемесячной зарплате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности», — отмечается в сообщении.

Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 113 тысяч рублей. Чуть меньше получают в Москве (96,8 тысячи рублей), Магаданской области (96,6 тысячи) и Ненецком АО (93,4 тысячи).

В Топ-10 также вошли еще три дальневосточных региона — Сахалинская область (90,9 тысячи), Камчатский край (81,2 тысячи) и Якутия (74,8 тысячи).

Меньше всего в первом полугодии получили в Ивановской области (27,6 тысячи), Алтайском крае (28,7 тысячи), Карачаево-Черкессии (28,7 тысячи), Чечне (28,9 тысячи) и Дагестане (29,3 тысячи).