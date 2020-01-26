Представители МВД назвали регионы России с самыми высокими показателями женской преступности. Так, в течение всего прошлого года наибольшее количество преступлений женщины совершили в Московской области (7161 случаев), Челябинской (4777) и Свердловской (4754) областях.

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Кроме того, в пятёрку антирейтинга попали Ростовская область и Москва. В этих регионах преступлений, совершённых женщинами за 2019 год, зафиксировано 4629 и 4508 соответственно. Стало известно и о том, где проживают более законопослушные женщины. В этот список попали Ненецкий (78) и Чукотский (109) автономные округа. За ними располагаются Ингушетия (117), Калмыкия (147) и Севастополь (248), сообщает News.ru.

В целом по стране в 2019 году зафиксировано 142,5 тысячи преступлений, совершённых женщинами. Отмечается, что, по сравнению с 2018 годом (145,4 тыс.), этот показатель упал.

Ранее были названы регионы России с самой высокой смертностью от болезней системы кровообращения. Так, наивысший показатель был зафиксирован в Псковской области. На 100 тысяч населения в регионе в среднем произошло 1084 летальных случая за 2019 год.

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