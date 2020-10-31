Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19.

Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые «события-суперраспространители», при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.

Кроме того, из-за долгого инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение COVID-19 может длиться две недели, тогда как у гриппа это «окно» гораздо меньше — симптомы проявляются уже через три дня после заражения.

Человек, зараженный коронавирусом, передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в 1-1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Это происходит не из-за природы вируса, а по причине слабого иммунитета к нему у популяции.

По данным ВОЗ, коронавирусом заразились 45 миллионов человек по всему миру, число погибших оценивают в 1,17 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия.