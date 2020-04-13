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Наиболее востребованные профессии ближайшего будущего — менеджеры по продвижению в социальных сетях и программисты. Кроме того, будут нужны люди, которые «работают руками» — слесари, электрики, сантехники, рассказал «РГ» Роман Шкут, директор центра занятости населения «Моя работа».

«Сейчас мы видим насколько востребованы на рынке специалисты онлайн-профессий, то есть IT-специалисты. После пандемии появятся и новые профессии, например, в области продовольственной безопасности. Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности. Экономистов и юристов подвинут сантехники и слесари — среднее специальное образование будет очень востребовано», — рассказал Роман Шкут.

Он отметил, что уже сейчас можно заняться своим образованием в онлайн, записавшись на курсы или тренинги на сайтах службы занятости: "Моя работа" и "Моя карьера".

Несмотря на то, что рынок труда сейчас в "заморозке", в банке вакансий центра занятости порядка 30 тысяч предложений от работодателей из тех сферы, которые смогли подстроиться под условия пандемии и готовы нанимать в штат работников. В первую очередь в городе нужны курьеры, водители, менеджеры по продажам, почтальоны, комплектовщики, фасовщики, грузчики и кассиры. ⠀

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