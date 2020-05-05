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RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.

Отмечается, что особенно повысится спрос на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в критических обстоятельствах, а также консультанты по личным финансам.

Также цифровизация компаний и переход на удаленную работу приведут к росту востребованности экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров, а также специалистов по организации времени.

Работодатели также будут искать консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Забота россиян о своем здоровье и здоровье близких, включая пожилых, повысит спрос на онлайн-врачей общей практики и сиделок. Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.

Не останутся без внимания, считают эксперты, и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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